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El clima en Neuquén hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 11m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:57 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Norte 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Norte 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Oeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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