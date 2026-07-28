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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 7 - 12 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:38
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:38 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 9 - 14 km/h 0% Neblina
02:00 13° 13° Noroeste 11 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 3 - 6 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 7 - 12 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 7 - 15 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° Noroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Oeste 0 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Oeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Suroeste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Suroeste 10 - 32 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sur 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sureste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sureste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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