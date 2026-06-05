Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 5 de junio de 2026

El pronóstico para Neuquén este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 9°. Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:44
|Puesta del sol
|18:16
|Horas de luz
|9h 32m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|77%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:44 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 32m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Sureste 13 - 24 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Sureste 13 - 22 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|10°
|8°
|Sureste 13 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|8°
|Sureste 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|8°
|Sureste 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|8°
|Sureste 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|8°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|8°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|10°
|8°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|10°
|9°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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