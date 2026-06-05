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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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El pronóstico para Neuquén este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sureste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 13°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:44
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:44 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 13 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Sureste 13 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° Sureste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sureste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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