Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 1 - 2 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sureste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:41
Puesta del sol18:18
Horas de luz9h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:41 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 4 km/h 0% Neblina
02:00 Norte 0 - 2 km/h 0% Neblina
03:00 Norte 0 - 2 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Este 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Este 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Este 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Este 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sureste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Sureste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 15 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.