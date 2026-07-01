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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 19 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 15 - 34 km/h
Lluvia
30% 0.5 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 37 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:54
Horas de luz9h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 9h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 37 - 47 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 37 - 42 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Sur 19 - 47 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Sur 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 19 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Sur 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 17 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Sur 22 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Sur 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Sur 24 - 46 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Sur 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 22 - 45 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 18 - 41 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Sur 15 - 34 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Sur 13 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 7 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 8 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Sur 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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