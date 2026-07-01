Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 7°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 3° para este 1 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 7°.
Viento: 37 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 8°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:37
|Puesta del sol
|17:54
|Horas de luz
|9h 17m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|98%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 7°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 9h 17m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 37 - 47 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|1°
|Sur 37 - 42 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|5°
|2°
|Sur 19 - 47 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|5°
|1°
|Sur 24 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|5°
|1°
|Sur 23 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|5°
|1°
|Sur 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|4°
|0°
|Sur 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|4°
|1°
|Sur 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|4°
|0°
|Sur 19 - 36 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|4°
|0°
|Sur 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|5°
|1°
|Sur 17 - 34 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|6°
|2°
|Sur 22 - 40 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|7°
|3°
|Sur 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|7°
|3°
|Sur 24 - 46 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|7°
|4°
|Sur 21 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|7°
|3°
|Sur 22 - 45 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|6°
|3°
|Sur 18 - 41 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|5°
|2°
|Sur 15 - 34 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|4°
|1°
|Sur 13 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|4°
|2°
|Suroeste 7 - 22 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|4°
|2°
|Suroeste 8 - 21 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|4°
|1°
|Sur 10 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|3°
|2°
|Sur 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|3°
|2°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|3°
|2°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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