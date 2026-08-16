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El clima en Río Negro hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 16 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 22 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:00 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 42 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes altas
06:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Suroeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Suroeste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Suroeste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Suroeste 19 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 16 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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