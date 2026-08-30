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El clima en Río Negro hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 18 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:46
Horas de luz11h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:39 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Oeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Oeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Oeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Oeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Norte 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Norte 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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