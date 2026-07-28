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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:14
Horas de luz9h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:22 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 7 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 4 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Suroeste 4 - 7 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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