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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:53
Horas de luz9h 16m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 9h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 10° Oeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Oeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Noroeste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Oeste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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