Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sureste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:26 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 28 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 4 km/h 0% Calima con cielo cubierto
02:00 Noroeste 4 - 4 km/h 0% Calima con cielo cubierto
03:00 Oeste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Este 8 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Este 8 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Este 11 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Sureste 12 - 23 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sureste 13 - 25 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Este 14 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Sureste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Este 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Este 13 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 10° Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Sureste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Sureste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.