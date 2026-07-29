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Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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El pronóstico para Salta este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 13°. Con vientos de 8 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Noreste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 56m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:00 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Noreste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Noreste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Noreste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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