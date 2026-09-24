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¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Norte 1 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Noreste 16 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 2 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 33°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 29°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:08 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sureste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Sureste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° Este 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 10° Norte 3 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Norte 1 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Este 1 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 22° 25° Este 2 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 26° 26° Este 5 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 28° 27° Este 8 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 29° 27° Este 12 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 29° 27° Este 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 27° Noreste 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 27° Noreste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Noreste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 25° Noreste 10 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noreste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Norte 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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