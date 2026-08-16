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El clima en Salta hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo neblina, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 11 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Norte 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol19:04
Horas de luz11h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:47 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 36 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Neblina
09:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Norte 3 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Noreste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Este 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 11 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noreste 5 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Norte 3 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Norte 6 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Norte 5 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
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