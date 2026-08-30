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El clima en Salta hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Noroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Noroeste 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Oeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:35 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Noroeste 8 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Noroeste 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Noroeste 8 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Noroeste 7 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Oeste 7 - 22 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Noroeste 7 - 23 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Noroeste 7 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Noroeste 8 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 16° 16° Noroeste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Oeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Oeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Oeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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