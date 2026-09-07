Pronóstico en Salta: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 12 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.