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Pronóstico en Salta: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 11° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Noreste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Este 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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