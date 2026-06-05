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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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El pronóstico para Salta este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 8 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 3 - 7 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 8 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:00 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 22 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 5 - 11 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Oeste 5 - 10 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 14° 14° Oeste 5 - 11 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 14° 14° Oeste 4 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sur 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sur 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Noreste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noreste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Este 6 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Este 5 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noreste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Este 3 - 7 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noreste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Norte 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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