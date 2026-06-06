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Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Oeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:00 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Norte 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Norte 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Oeste 0 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Noreste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Norte 5 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noreste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noreste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Oeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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