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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Turismo en San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 23 - 44 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 21 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:34 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 23 - 45 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 24 - 48 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 23 - 45 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 23 - 44 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 21 - 43 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 20 - 41 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 19 - 40 km/h 0% Cubierto
13:00 Sur 23 - 47 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 25 - 52 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 24 - 51 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 23 - 48 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 21 - 46 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 19 - 42 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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