Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
El pronóstico para San Juan este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 7°. Con vientos de 8 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en San Juan
Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:04
|Puesta del sol
|18:58
|Horas de luz
|10h 54m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 08:04 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 8 - 26 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Suroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Sur 3 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|10°
|10°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|9°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|9°
|Sur 3 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|8°
|8°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|8°
|8°
|Sureste 4 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|8°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|19°
|19°
|Sureste 1 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Noreste 3 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Sureste 4 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Sureste 6 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Este 6 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|25°
|Noreste 5 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|19°
|19°
|Norte 2 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|17°
|17°
|Noroeste 1 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Noroeste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Noroeste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Noroeste 2 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noroeste 3 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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