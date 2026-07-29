comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para San Juan este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 13 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:24 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sureste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sur 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Oeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Juantiempo en San Juan hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

  2. Alerta por frío polar:una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

    Alerta por frío polar: una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

  3. Cambia el clima en Buenos Aires:las lluvias vuelven antes de lo previsto y ya hay fecha confirmada

    Cambia el clima en Buenos Aires: las lluvias vuelven antes de lo previsto y ya hay fecha confirmada

  4. Tormentón de barro en Buenos Aires:cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

    Tormentón de barro en Buenos Aires: cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

  5. Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires:el día clave en el que se larga con fuerza

    Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires: el día clave en el que se larga con fuerza

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El partido de Lula da Silva denunció a Milei:piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

Economía

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes:cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes: cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Tesla, cada vez más cerca de la Argentina:primero, los cargadores y luego, ¿la venta de autos?

El Banco Central no compró dólares y cortó con la racha después de 135 días acumulando reservas

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Internacionales

Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Keiko Fujimori, presidenta de Perú:“Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania:muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Publicidad