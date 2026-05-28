Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 2 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:23 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 11° Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 8 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 10 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 12 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 12 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sur 11 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Sur 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.