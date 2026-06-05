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Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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El pronóstico para San Juan este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 10 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 0 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:27 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 10 - 21 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° Suroeste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sureste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sureste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sureste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sureste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sur 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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