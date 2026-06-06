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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:27 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 11° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sureste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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