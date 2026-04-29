Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

El pronóstico para San Luis este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 15 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 7 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sur 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Noreste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:57 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 15 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° Norte 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Norte 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Noreste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Oeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Oeste 7 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Oeste 6 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Oeste 5 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sur 5 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 4 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sureste 7 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Este 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Noreste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.