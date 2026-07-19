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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes altas
Viento
Este 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Este 18 - 35 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:25 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 40 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Sureste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sureste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 19 - 35 km/h 0% Nubes altas
10:00 10° 10° Este 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Este 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 15 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Este 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 15 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Este 20 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Este 18 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Este 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 17 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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