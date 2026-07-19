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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Sur 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Sur 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 13 - 33 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sur 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Sur 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Sur 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sur 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Sur 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 25° Sur 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 25° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Sureste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 9 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Sur 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sureste 10 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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