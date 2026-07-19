Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 19 de julio de 2026

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:05
|Puesta del sol
|18:41
|Horas de luz
|10h 36m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|32%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|18°
|18°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|20°
|20°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|25°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|25°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Sur 14 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|25°
|Sur 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Sur 9 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|19°
|19°
|Sur 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Sureste 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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