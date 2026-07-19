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Además de las cábalas: la oración a San Expedito que miles de argentinos rezan para iluminar a la Selección antes de la final contra España

La plegaria, que se viralizó en redes sociales por Pitty “La numeróloga”, invoca al santo de las causas urgentes y pide por los jugadores, el cuerpo técnico y la posibilidad de que la Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo este domingo 19 de julio.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La oración a San Expedito se viralizó en redes sociales como una forma de acompañar a la Selección Argentina.
La oración a San Expedito se viralizó en redes sociales como una forma de acompañar a la Selección Argentina. Foto: Imagen generada con Copilot IA para Canal26.com.
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A horas de un nuevo partido decisivo de la Selección Argentina, las cábalas, los rituales y las expresiones de fe vuelven a ocupar un lugar indiscutido entre los hinchas. Tal es así que en las redes sociales comenzó a circular con fuerza una oración dedicada a San Expedito, el santo de las causas urgentes, para pedir protección y éxito para el equipo de Lionel Scaloni.

La plegaria fue compartida por distintos usuarios y creadores de contenido espiritual, entre ellos Pitty “La Numeróloga”, y rápidamente se viralizó entre quienes buscan acompañar al equipo con un gesto de fe en la previa de la gran final del Mundial 2026.

La oración a San Expedito para pedir por la Selección Argentina

La versión que más circula en redes adapta la tradicional oración a San Expedito y la orienta exclusivamente al seleccionado nacional. En ella se pide protección para los futbolistas, claridad en las decisiones, fortaleza física y espiritual, además de alejar las lesiones y la mala suerte.

Uno de los pasajes más compartidos expresa: “¡San Expedito, intercedé por la Argentina! ¡Que así sea! Amén”. Además, la oración pide que el equipo juegue “con grandeza, con humildad y con el alma” y expresa el deseo de que “la copa vuelva a levantarla un argentino”.

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Oración completa:

Glorioso San Expedito, santo de las causas urgentes y de las victorias inesperadas,

Hoy vengo a pedirte con el corazón celeste y blanco.

Protegé a nuestra Selección.

Iluminá la mente de cada jugador, fortalecé sus piernas, su confianza y su espíritu.

Que cada pase encuentre su destino, que cada decisión sea la correcta y que cada esfuerzo tenga recompensa.

Alejá las lesiones, el miedo, la mala suerte y toda energía negativa.

Que el sacrificio, la unión y la pasión de este equipo sean más fuertes que cualquier obstáculo.

Así como supiste vencer con valentía, te pedimos que acompañes a la Argentina en este desafío, para que juegue con grandeza, con humildad y con el alma.

Y si es para el bien de todos, que la copa vuelva a levantarla un argentino, para alegría de un pueblo que nunca deja de creer.

¡San Expedito, intercedé por la Argentina!¡ Que así sea! Amén.

Comenzó la novena a San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes
Miles de hinchas argentinos recurren a la fe y las cábalas antes de la final del Mundial 2026.

La oración tradicional adaptada para rezar por la Argentina

Quienes prefieren la plegaria clásica también pueden sumar una intención especial por la Selección.

La tradición consiste en rezar la oración habitual a San Expedito y, durante el momento de la petición personal, pedir por los jugadores, el cuerpo técnico y el desarrollo del partido, solicitando sabiduría, serenidad y un resultado favorable para la Argentina.

Muchas personas completan el rezo con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

Oración completa:

San Expedito, guerrero de las causas justas y urgentes, te pido socorro en este momento de aflicción.

Otórgame fuerza, coraje y serenidad, protegiendo a mi familia y devolviéndome la paz.

Atiende mi pedido con urgencia (Nombre de la petición) y te estaré agradecido siempre.

Amén.

San Expedito, foto NA
San Expedito, el santo de las causas urgentes, es invocado por los fanáticos antes del partido decisivo. Foto: NA.

¿Por qué se le reza a San Expedito?

San Expedito es considerado por la tradición católica el patrono de las causas justas y urgentes. Por ese motivo, muchos fieles recurren a él cuando necesitan ayuda en situaciones importantes o de resolución inmediata.

En la Argentina, donde el fútbol suele vivirse con una fuerte carga emocional, es habitual que antes de encuentros trascendentales aparezcan oraciones especialmente adaptadas para pedir por la Selección.

Además del rezo a San Expedito, algunos creyentes también encomiendan al equipo a la Virgen de Luján, patrona del país, o acompañan la oración con una vela roja, color tradicionalmente asociado al santo.

Mundial 2026San ExpeditoReligión
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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