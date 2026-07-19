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¿Final del Mundial con frío y lluvias?: así estará el tiempo este domingo 19 de julio en Buenos Aires y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para este domingo y anticipó una jornada con viento intenso y bajas temperaturas. Cómo evolucionará el tiempo durante la final entre Argentina y España y qué zonas permanecen bajo alerta.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El SMN prevé una jornada fría, ventosa y con probabilidad de lluvias durante la final del Mundial.
El SMN prevé una jornada fría, ventosa y con probabilidad de lluvias durante la final del Mundial. Foto: NA archivo
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La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de hinchas. Sin embargo, además del partido que comenzará este domingo a las 16 horas, hay otro factor que genera preocupación: el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y advirtió que la jornada estará marcada por lluvias, viento y bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El domingo comenzará con tormentas fuertes y luego las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual. Foto: NA

Cómo estará el tiempo durante la final entre Argentina y España

De acuerdo con el último informe del SMN, este domingo comenzó con condiciones meteorológicas adversas. Durante la madrugada se esperaban tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 100%.

Con el correr de las horas, la intensidad de las lluvias disminuirá. Para la mañana y la tarde, franja en la que se disputará la final del Mundial, el organismo prevé entre un 10% y un 40% de probabilidades de chaparrones.

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La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, aunque la sensación térmica podría ubicarse por debajo de ese valor debido al viento del sudeste, que soplará durante toda la jornada con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

Si bien hacia el horario del partido las condiciones tenderán a mejorar, el cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente seguirá frío, por lo que quienes planeen ver el encuentro en pantallas gigantes, plazas o espacios abiertos deberán tener en cuenta la posibilidad de algunas lluvias aisladas.

Por la noche, el panorama será más estable. El cielo continuará nublado y la temperatura descenderá hasta rondar los 12 grados.

La inestabilidad continuará al comenzar la semana. Para el lunes, el SMN anticipa lluvias aisladas durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 13 grados.

Alerta por tormentas en CABA y gran parte del conurbano

Además del pronóstico para el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas meteorológicas en buena parte del país.

El viento del sudeste provocará una sensación térmica inferior a los 15 grados previstos de máxima. Foto: NA

En la provincia de Buenos Aires, casi todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó bajo alerta amarilla por tormentas. La advertencia alcanza tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la mayoría de los municipios del conurbano bonaerense, con excepción de algunos distritos del oeste, como Marcos Paz y General Rodríguez. El alerta también se extiende hacia el norte bonaerense, desde Campana hasta San Nicolás.

Qué provincias siguen bajo alerta por tormentas, nieve y viento

Las condiciones adversas no se limitan al AMBA. El SMN también emitió alertas para otras regiones del país.

La mitad sur de Entre Ríos, el centro y noroeste de Santa Fe, el norte de Corrientes y la ciudad de Resistencia, en Chaco, permanecen bajo alerta amarilla por tormentas.

En tanto, el este de Santa Fe, el norte entrerriano y el sur de Corrientes fueron incluidos en un alerta naranja debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos más intensos.

Quienes planeen ver el partido al aire libre deberán contemplar la posibilidad de chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h. Foto: EFE

Por otro lado, la cordillera continúa afectada por intensas nevadas. Mendoza mantiene una alerta amarilla, en un contexto en el que persisten complicaciones en el paso fronterizo con Chile por la acumulación de nieve, que en algunos sectores alcanza los tres metros de altura.

También rigen alertas por fuertes vientos en el norte de San Juan, mientras que La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y gran parte de Jujuy presentan advertencias por viento y nevadas, según la región.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos AiresSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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