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Lluvias y frío: en qué momento del fin de semana se esperan tormentas y qué pasará durante la final del Mundial

Un frente frío avanzará sobre Buenos Aires y el AMBA durante el fin de semana y provocará lluvias, tormentas aisladas y un marcado descenso de temperatura.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias en Buenos Aires
Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters
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El fin de semana en Buenos Aires y el AMBA tendrá un combo incómodo para quienes pensaban hacer planes al aire libre: lluvias, viento sur, descenso de temperatura y probabilidad de tormentas. El cambio más marcado se dará entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, justo en la previa de una jornada que también estará atravesada por la expectativa de la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio desde las 16:00, hora argentina.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires y el AMBA

De acuerdo con los principales modelos meteorológicos, el sábado comenzará con mucha nubosidad, ambiente húmedo y temperaturas bajas a templadas para esta época del año. Sin embargo, el momento más inestable llegaría hacia la tarde y la noche, cuando aumente la chance de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense. Weather Channel prevé para el sábado una máxima cercana a los 17 grados, mínima de 11 grados y probabilidad de tormentas dispersas, mientras que Meteored eleva la probabilidad de lluvia al 70% durante la jornada.

Lluvias en el AMBA
Lluvias en el AMBA Foto: Reuters

El dato clave para organizarse es el horario: durante la tarde podrían aparecer las primeras lluvias débiles, pero el período más complicado se perfila entre las 20:00 y las 23:00 del sábado, con chances de tormentas y acumulados más importantes. En ese tramo, Meteored marca probabilidad de tormenta, viento del sudeste y luego del sur, con ráfagas que podrían alcanzar valores cercanos a los 45 km/h.

El peor momento del fin de semana: sábado a la noche y domingo a la madrugada

La franja más inestable del fin de semana se concentraría entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Para ese período se espera el avance de aire más frío desde el sur, con lluvias que podrían mantenerse durante la madrugada y una sensación térmica más baja por efecto del viento. Meteored anticipa para el domingo una probabilidad de precipitación del 80%, con mínima de 8 grados, máxima de 14 grados y ráfagas de viento del sur que podrían llegar hasta los 51 km/h.

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En la madrugada del domingo, el escenario sería especialmente desapacible: lluvia débil a moderada, viento sur sostenido y sensación térmica inferior a la temperatura real en algunos momentos. Hacia las 5:00, el pronóstico marca lluvia moderada, temperatura cercana a los 9 grados y sensación térmica de apenas 6 grados, una señal clara de que el frío se hará sentir con fuerza en el AMBA.

Qué pasará el domingo durante la final del Mundial

La gran pregunta para muchos será qué ocurrirá con el tiempo durante la final del Mundial 2026, que se jugará el domingo 19 de julio desde las 16:00 de Argentina en el estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium.

Para ese horario, el panorama en Buenos Aires y el AMBA tendería a estar más frío, ventoso y mayormente nublado, aunque con menor intensidad de lluvias que durante la madrugada. Weather Channel prevé para el domingo una máxima de apenas 13 grados, mínima de 10 grados y probabilidad de chubascos, especialmente durante la madrugada, con viento del sector sudeste y sur.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

Esto significa que, para ver el partido en casa, en bares o en reuniones familiares, el clima acompañará más para un plan bajo techo que para juntadas al aire libre. Si bien no se descartan lloviznas o chaparrones aislados durante el día, el momento de mayor inestabilidad habría quedado principalmente entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

Frío, viento y sensación térmica baja en el AMBA

Más allá de la lluvia, el otro protagonista será el frío. El ingreso de viento del sur hará que la temperatura baje y que la sensación térmica se ubique por debajo de los valores reales, sobre todo en zonas abiertas, cercanas al Río de la Plata y en áreas del conurbano con mayor exposición al viento. Para el domingo, Meteored prevé predominio de viento sur con ráfagas intensas y temperaturas que se moverán entre los 8 y 14 grados.

En la Ciudad de Buenos Aires, el escenario será similar: cielo mayormente cubierto, ambiente húmedo, viento persistente y una tarde fría. Por eso, quienes tengan que salir deberán llevar abrigo, paraguas y calzado adecuado, especialmente si se trasladan en transporte público o tienen caminatas largas.

Cómo sigue el tiempo después del fin de semana

El comienzo de la semana continuaría con características invernales. Aunque el domingo concentrará buena parte del descenso térmico, el lunes todavía podría mantenerse fresco, con nubosidad y algunas lluvias o lloviznas aisladas según la evolución del sistema. Meteored anticipa para el lunes temperaturas de entre 7 y 14 grados, con probabilidad de precipitaciones menor a la del domingo.

En resumen, el fin de semana en Buenos Aires y el AMBA estará marcado por un cambio de tiempo muy definido: el sábado se irá poniendo cada vez más inestable, la noche será el tramo con mayor riesgo de tormentas y el domingo llegará con frío, viento y lluvias residuales. Para la hora de la final del Mundial, el panorama no sería ideal para planes al aire libre, pero sí perfecto para quedarse bajo techo, con abrigo y la pantalla encendida.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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