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Leonor y Sofía acompañarán por primera vez a los Reyes de España en un viaje oficial al extranjero: estarán en la final del Mundial

Además de respaldar al equipo de Luis de la Fuente, la visita refleja la estrategia de la Casa Real de proyectar una imagen de continuidad y renovación de la institución. A su vez, evoca un recuerdo imborrable de su infancia tras la consagración de España en el Mundial de 2010.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizarán su primer viaje oficial al extranjero junto a los reyes Felipe VI y Letizia con motivo de la final del Mundial 2026.
La princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizarán su primer viaje oficial al extranjero junto a los reyes Felipe VI y Letizia con motivo de la final del Mundial 2026. Foto: via REUTERS
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La princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizan un momento histórico para la monarquía española al realizar su primer viaje oficial al extranjero junto a los reyes Felipe VI y Letizia. La familia real viajó a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un desplazamiento que simboliza el creciente protagonismo institucional de las hijas de los monarcas.

Los reyes estarán presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para respaldar al equipo nacional, acompañados por sus dos hijas en una imagen inédita para la institución. A diferencia de otros viajes familiares realizados en el pasado, como el que la familia hizo a Grecia a comienzos de este año por el fallecimiento de la princesa Irene, esta visita tiene carácter estrictamente institucional y marca una nueva etapa en la proyección internacional de la heredera al trono y de la infanta Sofía.

La presencia de la familia real en Estados Unidos refleja el creciente protagonismo institucional de las hijas de los monarcas dentro de la Corona española. Foto: via REUTERS

Leonor y Sofía, cada vez más presentes en la agenda institucional

Durante los últimos años, tanto Leonor como Sofía comenzaron a asumir compromisos propios dentro de la agenda oficial de la Casa Real. La princesa de Asturias ya protagonizó su primer viaje oficial al extranjero con una visita a Portugal y cursó parte de sus estudios de Bachillerato en el Reino Unido, mientras que la infanta también empezó a representar a la institución en distintos actos.

Ahora, ambas compartirán un escenario internacional junto a los Reyes, reforzando la imagen de continuidad generacional que busca transmitir la monarquía española.

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Como ocurre habitualmente en este tipo de desplazamientos, la logística también estuvo marcada por estrictos protocolos de seguridad. La familia viajó en vuelos separados para preservar la línea de sucesión al trono: Felipe VI se trasladó junto a la infanta Sofía y la reina Letizia, mientras que la princesa Leonor realizó el viaje por separado.

Un recuerdo que remite al Mundial de Sudáfrica 2010

La presencia de Leonor y Sofía en la final del Mundial también remite a uno de los recuerdos más emblemáticos de su infancia. En 2010, tras la consagración de España en el Mundial de Sudáfrica, ambas participaron de la recepción oficial que la Familia Real ofreció al plantel campeón en el Palacio de la Zarzuela.

El viaje también remite a una imagen inolvidable de 2010, cuando Leonor y Sofía, siendo niñas, recibieron junto a la selección española la Copa del Mundo tras el título en Sudáfrica. Foto: Instagram / vanitatis.

Aquel encuentro dejó una imagen que quedó grabada en la memoria de los españoles: las dos niñas sosteniendo la Copa del Mundo junto a los futbolistas.

Si España logra vencer a Argentina en la final de este domingo, la historia podría repetirse. La Familia Real ya estará presente en Estados Unidos para felicitar personalmente al equipo, antes de una eventual recepción oficial en España, aunque esta vez con Leonor y Sofía convertidas en adultas y con un papel institucional mucho más relevante.

El futuro de la Corona, con mayor protagonismo internacional

Más allá del resultado deportivo, este viaje representa un paso importante en la evolución de la monarquía española. La presencia conjunta de Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en un compromiso internacional refleja la estrategia de consolidar la imagen de una nueva generación de la Corona.

Infanta Sofía y la princesa Leonor de España.
Además del respaldo a la selección española en la final frente a Argentina, el viaje marca el inicio de una nueva etapa en la proyección internacional de Leonor y Sofía. Foto: Instagram / infanta_sofia_oficial. Foto: Instagram / infanta_sofia_oficial.

Tras este viaje a Estados Unidos, la actividad internacional de ambas hermanas continuará creciendo. Está previsto que la infanta Sofía viaje a París en septiembre como parte de sus próximos compromisos, mientras que Leonor seguirá ampliando su agenda institucional como heredera al trono.

Con este primer gran viaje oficial en familia, la Casa Real española busca proyectar una imagen de unidad, continuidad y renovación, en un escenario de máxima visibilidad internacional como lo es la final del Mundial 2026.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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