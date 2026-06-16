Picadas para hinchas: ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa
No hay nada mejor que disfrutar de un buen partido de la Albiceleste y más acompañado de una picada deliciosa. Desde los clásicos quesos y fiambres hasta opciones más creativas, estas 5 ideas prácticas y fáciles son perfectas para sorprender a tus invitados.
No hay partido de la Selección Argentina sin una buena picada. Desde los clásicos quesos, fiambres y aceitunas hasta opciones más elaboradas como dips, bocaditos calientes o miniaturas de platos, todo vale cuando hay partido. Por eso, te dejamos 5 ideas originales para salir de lo convencional.
El objetivo de estas recetas es sumar variedad y sabor, complementando la tradicional tabla con tapas simples, sabrosas y originales que sorprendan a los invitados y hagan que el momento del partido sea aún más disfrutable.
Recetas riquísimas para sumar a una picada
1. Mini albóndigas con salsa criolla
Una alternativa fácil y deliciosa para sumar carne a la picada sin platos pesados. Jugosas, sabrosas y listas para comer con palillos, aportan un toque distinto a la mesa.
Tiempo de preparación: 20 minutos (10 de armado + 10 de cocción)