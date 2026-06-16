Picadas para hinchas: ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa

No hay partido de la Selección Argentina sin una buena picada. Desde los clásicos quesos, fiambres y aceitunas hasta opciones más elaboradas como dips, bocaditos calientes o miniaturas de platos, todo vale cuando hay partido. Por eso, te dejamos 5 ideas originales para salir de lo convencional.

El objetivo de estas recetas es sumar variedad y sabor, complementando la tradicional tabla con tapas simples, sabrosas y originales que sorprendan a los invitados y hagan que el momento del partido sea aún más disfrutable.

Recetas riquísimas para sumar a una picada

1. Mini albóndigas con salsa criolla

Una alternativa fácil y deliciosa para sumar carne a la picada sin platos pesados. Jugosas, sabrosas y listas para comer con palillos, aportan un toque distinto a la mesa.

Mini albóndigas con salsa criolla. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 20 minutos (10 de armado + 10 de cocción)

Ingredientes:

500 g de carne picada vacuna

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta a gusto

Aceite para dorar

1 tomate perita

1/4 de cebolla

1/4 de morrón rojo

Vinagre, aceite y sal para la salsa criolla

Paso a paso:

Mezclar la carne, el huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta. Formar albóndigas del tamaño de una nuez y dorarlas en sartén con aceite caliente. Para la salsa criolla, picar tomate, cebolla y morrón, y mezclar con vinagre, aceite y sal. Servir las albóndigas tibias con la salsa al lado o encima.

2. Bruschettas con provoleta, tomate seco y orégano

Inspiradas en la parrilla argentina, estas bruschettas combinan pan crujiente, queso fundido y tomate seco, perfectas como tapa rápida.

Bruschettas con provoleta, tomate seco y orégano. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:

1 baguette o pan de campo

200 g de provoleta en fetas o bloque

6 tomates secos hidratados

Aceite de oliva

Orégano seco o fresco

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Cortar el pan en rodajas y tostar ligeramente. Colocar encima la provoleta y las tiras de tomate seco. Espolvorear con orégano, sal y pimienta. Llevar al horno o grill hasta que el queso se derrita. Servir caliente.

3. Pinchos caprese con jamón crudo

Una fusión entre lo clásico y lo moderno: tomate, mozzarella, albahaca y jamón crudo en un pincho fresco y vistoso.

Pinchos caprese con jamón crudo. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 10 minutos

Ingredientes:

200 g de tomates cherry

200 g de mozzarella en bolitas o cubos

100 g de jamón crudo en fetas finas

Hojas de albahaca fresca

Palillos de brochette pequeños

Reducción de aceto balsámico (opcional)

Paso a paso

Insertar en cada palillo medio tomate cherry, una hoja de albahaca, un cubo de mozzarella y una tira de jamón doblada. Repetir hasta terminar los ingredientes. Servir fríos, con un hilo de reducción de aceto si se desea.

4. Hummus con chips de pan saborizados

Una opción vegetariana y saludable que aporta cremosidad y contraste a la picada.

Tiempo de preparación: 20 minutos (10 para el hummus + 10 para los chips)

Ingredientes:

1 taza de garbanzos cocidos

1 diente de ajo

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)

Jugo de medio limón

Sal, comino y pimentón a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Pan árabe o tortillas para chips

Hierbas secas (orégano, romero, etc.)

Hummus con chips de pan saborizados.

Paso a paso

Procesar los garbanzos con ajo, tahini, jugo de limón, sal, comino, pimentón y aceite hasta obtener una pasta cremosa. Para los chips, cortar el pan árabe en triángulos, rociar con aceite y hierbas, y hornear 7-10 minutos hasta dorar. Servir el hummus con los chips.

5. Mini bruschettas de salmón ahumado y queso crema

Un toque elegante y fresco que combina salmón ahumado con queso crema sobre pan crujiente.

Mini bruschettas de salmón ahumado y queso crema. Foto: Freepik.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:

Pan tipo baguette o tostadas pequeñas

150 g de salmón ahumado

100 g de queso crema

Ciboulette o eneldo fresco

Limón para decorar

Paso a paso