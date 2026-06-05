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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 8 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Niebla
13°
Viento
Oeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:22 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 4 - 2 km/h 0% Niebla
02:00 13° 13° Sur 6 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Oeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Oeste 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Oeste 6 - 13 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 13° Suroeste 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Oeste 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 13° 13° Oeste 7 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 13° 13° Suroeste 8 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Oeste 4 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Oeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sur 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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