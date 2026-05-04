Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 4 - 9 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm
Noche
Cubierto
Viento
Este 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:53
Puesta del sol18:13
Horas de luz9h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:53 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 9h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 13 - 21 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 13 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Suroeste 12 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 9 - 16 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 6 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 11 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 8 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 6 - 15 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 4 - 11 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 4 - 9 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 4 - 7 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 6 - 9 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 7 - 12 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Este 6 - 12 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 7 - 12 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Este 10 - 16 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.