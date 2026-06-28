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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 35 - 57 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 31 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 30 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 37 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:44
Puesta del sol17:35
Horas de luz7h 51m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:44 y se pone a las 17:35, dando aproximadamente 7h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 37 - 62 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 24 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 25 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 33 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 33 - 55 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 34 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 35 - 59 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 33 - 57 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 30 - 54 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 31 - 51 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 37 - 61 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 37 - 62 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 34 - 61 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 31 - 57 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 30 - 51 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 32 - 51 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 34 - 58 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 31 - 56 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 30 - 52 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 32 - 51 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 29 - 53 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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