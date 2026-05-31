Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 12 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:30
Puesta del sol17:38
Horas de luz8h 8m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:30 y se pone a las 17:38, dando aproximadamente 8h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 4 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 10 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.