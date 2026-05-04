Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noreste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Norte 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Noreste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:36 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 10 - 22 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Norte 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Norte 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Norte 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Norte 8 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Norte 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Norte 8 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Norte 8 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Norte 10 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 5 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Este 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Norte 10 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.