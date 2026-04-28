Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Norte 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:32 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Norte 8 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.