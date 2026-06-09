El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 6°.

Viento: 18 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 1°.

Mañana se esperan 4° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 4°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.