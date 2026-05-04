Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 7 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 3 - 12 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:59
Puesta del sol17:59
Horas de luz9h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:59 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 9h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 3 - 12 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 8 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 0 - 8 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Norte 0 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 6 - 8 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Oeste 4 - 10 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Oeste 7 - 10 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 1 - 8 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 1 - 6 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sureste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 9 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 10 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 10 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 8 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 -1° -1° Este 8 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 -1° -1° Noreste 9 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.