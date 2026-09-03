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¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sur 14 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 18 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 27°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:31 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 18 - 45 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Norte 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 15° 15° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Oeste 2 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 21° 21° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Sur 9 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 26° 26° Sur 16 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 26° 26° Sur 18 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Sur 16 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 27° 27° Sur 15 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 26° Sur 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Sur 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Sureste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 25° Sureste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sureste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Sureste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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