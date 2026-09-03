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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.5 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -2° para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
-2°
Viento
Norte 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 2 - 20 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm
Noche
Nevada con cielo cubierto
Viento
Suroeste 17 - 45 km/h
Lluvia
70% 0.6 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:09 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 22 - 58 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 5 - 18 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 6 - 20 km/h 60% 0.8 mm Nevada con cielo parcialmente nuboso
03:00 -1° -1° Suroeste 3 - 20 km/h 50% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Oeste 3 - 15 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Oeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 -1° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 -1° -1° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 6 - 19 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
13:00 Norte 6 - 18 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 6 - 19 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noroeste 4 - 20 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 3 - 19 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 2 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 6 - 27 km/h 60% 0.4 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 11 - 36 km/h 60% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 12 - 37 km/h 60% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 15 - 43 km/h 70% 0.4 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 Suroeste 17 - 45 km/h 70% 0.6 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 -1° -1° Sureste 22 - 56 km/h 80% 1.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 -2° -2° Sur 16 - 58 km/h 90% 0.5 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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