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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 26 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 32 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 27 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 35 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol19:04
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:08 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 35 - 60 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 35 - 56 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 35 - 60 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 33 - 58 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 32 - 54 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 32 - 52 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 30 - 52 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 30 - 50 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 27 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 30 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 28 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 28 - 49 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 23 - 48 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 30 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 25 - 52 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Oeste 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 25 - 54 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 27 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Oeste 24 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 27 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 29 - 46 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 34 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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