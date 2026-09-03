¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 23 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:16
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|11h 31m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|58%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:16 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 31m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 23 - 45 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Norte 9 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Norte 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|16°
|16°
|Norte 7 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Sur 19 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Sur 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Sur 20 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Sur 14 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|17°
|17°
|Sur 8 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Sur 5 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Sur 5 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|15°
|15°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
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