comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 31 - 59 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 16 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Este 17 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 37 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:40 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 37 - 70 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 36 - 68 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Este 37 - 69 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Este 36 - 70 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Este 32 - 68 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Este 32 - 61 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Este 32 - 60 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Este 32 - 60 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 32 - 60 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 31 - 59 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 31 - 60 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Este 30 - 60 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Este 28 - 59 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Este 24 - 57 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 22 - 51 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 20 - 47 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 18 - 43 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 16 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sureste 15 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sureste 12 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Este 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Este 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias:cuáles son las zonas afectadas

    Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: cuáles son las zonas afectadas

  2. Se acerca un tormentón que desplomará la temperatura a 4 °C:cuándo llueve en el AMBA y cómo sigue el clima

    Se acerca un tormentón que desplomará la temperatura a 4 °C: cuándo llueve en el AMBA y cómo sigue el clima

  3. Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy:cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026

    Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026

  4. Clima en Buenos Aires:cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto y cuál será el día más cálido de la semana

    Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto y cuál será el día más cálido de la semana

  5. Mini veranito antes del frío extremo:cuándo hará 23° de temperatura y a qué hora llueve en Buenos Aires

    Mini veranito antes del frío extremo: cuándo hará 23° de temperatura y a qué hora llueve en Buenos Aires
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: podría haber vuelos afectados

Sergio Uñac advirtió por la morosidad de las familias en San Juan más allá del “boom minero”

Axel Kicillof se reunió con el arzobispo Colombo para organizar la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione y a la Basílica de Luján

Javier Milei:“No vamos a parar hasta derrotar la inflación”

Economía

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires:qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires: qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Internacionales

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos:al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos: al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

“Le compré dos Ferraris a mi ex”:Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Qué dijo el ICE sobre la detención de Juan Manuel Reverter, el argentino sospechoso del crimen de su novia Agostina Jalabert