¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 3 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 29 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:28
|Puesta del sol
|19:04
|Horas de luz
|11h 36m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|58%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:28 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 29 - 61 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|25°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|22°
|22°
|Norte 16 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|21°
|21°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|20°
|20°
|Norte 11 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|18°
|18°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|18°
|18°
|Norte 4 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|20°
|20°
|Sureste 13 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|22°
|25°
|Sureste 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|23°
|25°
|Sureste 25 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|25°
|Sureste 26 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|24°
|25°
|Sureste 26 - 56 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|24°
|25°
|Sureste 29 - 60 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|24°
|25°
|Sureste 27 - 60 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Sureste 26 - 57 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Sureste 24 - 54 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|25°
|Sureste 22 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|21°
|21°
|Sureste 19 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|20°
|20°
|Sureste 16 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|19°
|Sureste 13 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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