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¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Suroeste 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:01 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Norte 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Norte 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Noroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sur 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Sur 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sur 7 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 23° 24° Sur 5 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sur 3 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Suroeste 12 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Suroeste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Oeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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