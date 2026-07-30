Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo: las zonas bajo alerta meteorológica

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

En las próximas horas, varios puntos de la Argentina presentarán un abrupto cambio en las condiciones climáticas debido al avance de un sistema de inestabilidad que provocará lluvias, tormentas y fuertes ráfagas que alcanzarán los 50kh/m. Por su parte, la Patagonia continuará con condiciones invernales, alertas por nevadas y temperaturas extremas.

En tanto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el día más complicado será el viernes 31 de julio.

Para esa jornada, se esperan tormentas aisladas por la mañana, que aumentarán su intensidad durante la tarde y la noche. En tanto, se podrán registrar tormentas y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, provenientes desde el norte.

Se espera la presencia de viento Zonda en Mendoza.

El SMN también emitió alertas por tormentas para sectores de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero el viernes. A su vez, hay advertencias por nevadas en una extensa franja de la cordillera, viento en el Norte Argentino y Zonda en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires

Este jueves se mantendrá mayormente estable en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C, mientras que el cielo estará mayormente nublado hacia la noche.

Las tormentas llegarían el viernes. Según el pronóstico del SMN, el día comenzará con temperaturas más altas que en las jornadas previas, con una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C, pero el cambio más importante se dará hacia la mañana, cuando se espera el avance de las lluvias y tormentas, que se intensificarán hacia la tarde y noche.

Ese tramo horario será el más relevante para seguir de cerca, ya que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, chaparrones y un marcado deterioro del clima. Por eso, quienes tengan traslados, actividades al aire libre o planes para el viernes deberán prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Cuándo cambia la temperatura en el AMBA

Después de las tormentas del viernes, el pronóstico del SMN señala una modificación marcada de las condiciones meteorológicas. Durante la mañana del sábado 1 de agosto, todavía habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de chaparrones y vientos de hasta 31 km/h.

De todas maneras, el tiempo mejorará por la tarde y el cielo quedará parcialmente nublado. Para ese día, se registrará una mínima de 15 °C y una máxima de 19 °C, mientras que el descenso térmico comenzará a sentirse con mayor intensidad el domingo, para cuando se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

Lluvias, chaparrones y descenso de temperatura: el clima día por día

Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con tormentas fuertes y ráfagas de 50 km/h desde la mañana hasta la noche.

Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C con chaparrones a la madrugada/mañana.

Domingo: mínima de 8 °C y máxima de 16 °C con día parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

Alertas por nevadas, viento y Zonda

La inestabilidad estará acompañada por otros fenómenos adversos. Para el viernes, el organismo emitió alertas amarillas por nevadas para una extensa franja que abarca sectores de Chubut, Neuquén, Mendoza y San Juan.

En paralelo, rige una advertencia por viento para sectores de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. También se verán afectadas casi la totalidad de Formosa, Chacho, Santiago del Estero y Santa Fe.

Además, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy también se encuentran alcanzadas por una alerta amarilla por viento Zonda, fenómeno caracterizado por un incremento repentino de la temperatura, una fuerte caída de la humedad y una reducción de la visibilidad debido al polvo levantado por las ráfagas.