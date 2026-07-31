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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (17 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 22 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Noreste 21 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20°
Viento
Oeste 17 - 34 km/h
Lluvia
90% 4.9 mm

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 23 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 29°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:51 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 23 - 52 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Noreste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Noreste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Noreste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Noreste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 21° Noreste 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 24° Noreste 19 - 46 km/h 0% Soleado
12:00 25° 27° Noreste 18 - 39 km/h 0% Soleado
13:00 27° 29° Noreste 20 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 28° 30° Noreste 21 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 29° 31° Noreste 21 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 29° 31° Noreste 21 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 28° 30° Noreste 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 28° Norte 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 25° 26° Norte 19 - 37 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 22° 22° Oeste 22 - 43 km/h 70% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Noroeste 9 - 52 km/h 90% 5.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Oeste 17 - 34 km/h 90% 4.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 20° 20° Norte 15 - 35 km/h 90% 5.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Oeste 5 - 28 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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