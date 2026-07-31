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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -7° y una máxima de 0°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -7° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-4°
Viento
Oeste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Sureste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-6°
Viento
Noreste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -7° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -6°.


Mañana se esperan -1° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 0°
Mínima: -7°
Sensación Térmica: -7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:23
Puesta del sol17:56
Horas de luz8h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -7° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:23 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 8h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 30 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 -1° -1° Noroeste 7 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -5° -5° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 -5° -5° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 -5° -5° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -5° -5° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 -5° -5° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 -5° -5° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -4° -4° Oeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -3° -3° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 -2° -2° Sur 5 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 -2° -2° Sur 9 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 -1° -1° Sureste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 -2° -2° Sureste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 -2° -2° Sureste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 -3° -3° Sureste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 -3° -3° Sureste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 -4° -4° Este 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -5° -5° Este 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -5° -5° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -6° -6° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -6° -6° Noreste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -7° -7° Noreste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -6° -6° Noreste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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